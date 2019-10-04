ترامب يطالب أوكرانيا والصين بفتح تحقيق حول بايدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، هجومه على الديمقراطيين في معركتهم الرامية إلى عزله، بمطالبة الصين وأوكرانيا فتح تحقيق حول منافسه المحتمل في الانتخابات جو بايدن الذي اتهمه وابنه بالفساد، وسبقها بتصريحات نارية هاجم فيها وسائل الإعلام ووصفها ب«الفاسدة»، مؤكداً أن مجلس النواب يستهدفه منذ انتخابه. لكن بايدن تعهد من جانبه بهزيمته، قائلاً: «لن تدمرني»، عازياً اتهامات ترامب إلى خوفه مثل «أي متسلط ومتنمر في التاريخ».

ودعا ترامب الذي يواجه تحقيقاً يرمي لعزله على خلفية اتّهامات له بمحاولة تشويه سمعة بايدن: «إذا كان الأوكرانيون جادين في هذا الشأن، عليهم أن يفتحوا تحقيقاً موسّعاً. إن الجواب سهل للغاية. عليهم فتح تحقيق» حول جو بايدن وابنه. وتابع: «كذلك على الصين أن تفتح تحقيقاً حول بايدن وابنه».

وشن ترامب الأربعاء، هجوماًَ على بايدن ووسائل الإعلام، في حضور الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الذي تابع تصريحاته بصمت وبدت عليه الدهشة.

وبعد تصريحات مقتضبة أدلى بها نينيستو، قال ترامب: «إنه رجل قليل الكلام وأحب هذه الصفة فيه». ثم انطلق في ما يشبه حواراً مع نفسه، عدوانياً وغير مترابط. وقال إن «ما يحدث إهانة!»، مشيراً إلى أن «هناك وسائل إعلام فاسدة في هذا البلد!».

وأضاف: «حاولوا عزلي منذ اليوم الذي انتُخِبت فيه. أتعلمون ماذا؟ فشلوا!». وتابع «كلّ القضيّة تدور حول محادثة بسيطة!»، في إشارة منه إلى المكالمة الهاتفيّة التي أجراها مع نظيره الأوكراني حول بايدن.

وتابع : إن «نجل جو بايدن فاسد، وبايدن فاسد. بايدن لم يكُن يوماً رجلاً ذكيّاً، وهو أقل ذكاءً اليوم». وواصل هجومه على الصحفيين في «واشنطن بوست» الذين اتهمهم بتأليف كتاب «غير نزيه» عن سياسته في الهجرة، ذكر أنه فكر في حفر خنادق، ووضع تماسيح لمنع المهاجرين من عبور الحدود.وصرح ترامب: «لم أقل ذلك يوماً ولم أفكر به!»، بعد تغريدة صباحية كتب فيها «قد أكون قاسياً بشأن أمن الحدود، لكن ليس إلى هذا الحد. الصحافة أصيبت بالجنون. أخبار كاذبة!».

وفي أوج حالة الغضب هذه، حاول صحفي فنلندي أن يطرح سؤالاً على ترامب. ماذا يمكن للرئيس الأمريكي أن يتعلم من فنلندا التي تقول الأمم المتحدة إنها أسعد بلد في العالم؟ ورد ترامب: «عندما نكون تخلصنا من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وآدم شيف».

من جهته، تعهد بايدن بإلحاق هزيمة قاسية بترامب في الانتخابات المقبلة. وقال بايدن في تصريحات وزعتها حملته الانتخابية، أمس الأول: «دعوني أوضح أمراً لترامب ورجاله المأجورين وأصحاب المصالح الخاصة الذين يمولون هجماته ضدي. لن‭‭ ‬‬أنسحب. لن تدمروني وتدمروا أسرتي»‬‬. وقال إن اتهامات ترامب له ولابنه «أطلقها لأنه خائف مثل أي متسلط ومتنمر في التاريخ. خائف من الهزيمة القاسية التي سألحقها به في نوفمبر المقبل».

(وكالات)