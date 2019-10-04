هزاع المنصوري يعود إلى الأرض سالماً ..وتحقق «طموح زايد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، طموح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعادت من الفضاء بعد أن صعدت إليه يوم 25 سبتمبر الماضي، لتعود بعد 8 أيام مكللة بتاج العز والفخر، بعد أن حطت مركبة «سويوز إم إس 12»، على الأرض حاملة هزاع المنصوري على متنها، وكذلك، الرائدين الأمريكي نيك هيج، والروسيّ أليكسي أوفشينين، عقب إجراء مجموعة من التجارب العلمية المكثفة، حيث هبطت المركبة في منطقة سهلية جنوب شرق مدينة جيزكازجان، في كاراغندا، وسط كازاخستان، في تمام الثانية و59 دقيقة من بعد ظهر أمس الخميس.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لشعب الإمارات إنجاز هزاع المنصوري.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: أن دول الإمارات يعتريها الفخر بالإنجاز الذي حققه هزاع المنصوري، وأن قيادة الإمارات وشعبها فرحون بالمعرفة والخبرة التي اكتسبوها من إنجاز المنصوري، منوهاً بتفاؤل سموه بالطريق الجديد الذي تم فتحه للأجيال القادمة نحو الفضاء.

وغرد سموه على تويتر: «نحمد الله على وصول ابن الإمارات هزاع المنصوري سالماً للأرض بعد أول رحلة لرائد فضاء عربي لمحطة الفضاء الدولية... فخورون بالإنجاز.. وفرحون بالمعرفة والخبرة التي اكتسبناها.. ومتفائلون بالطريق الجديد الذي فتحناه لأجيالنا نحو الفضاء»

وبارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات إنجاز هزاع المنصوري التاريخي، مؤكداً سموه المضي بعزم أبناء زايد لتحقيق طموح الوصول الى المريخ.

وغرد سموه على تويتر: «الحمد لله على عودة هزاع المنصوري سالماً إلى الأرض بعد رحلة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية.. نبارك لشعب الإمارات هذا الإنجاز التاريخي... ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول الى المريخ».