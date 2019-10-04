«تمكين الأطفال» تتبرع لصغار مخيم الزعتري بـ2000 كتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبرعت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، ب 20 مكتبة تضم 2000 كتاب، للأطفال السوريين بمخيم الزعتري بالأردن، تتوزع عناوينها بين الرواية والقصة والكتب العلمية والفكرية، وذلك بالتعاون مع منظمة بلومنت لمساعدة اللاجئين لتعزيز مراكزها المجتمعية في المخيم، وضمن مبادرة «تبنى مكتبة» التي أطلقتها المؤسسة في 2017، لدعم ثقافة الأطفال اللاجئين والنازحين، وتمكينهم من مصادر المعرفة من خلال تزويدهم بالعناوين المعرفية باللغة العربية، حرصاً على إثراء معارفهم وتمكينهم من ثقافتهم ولغتهم العربية.

ونظّمت المؤسسة مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة التي استهدفت الأطفال من مختلف الأعمار.

و أوضحت آمنة المازمي، مدير المؤسسة أن المبادرة مستمرة في تقديم العناوين المتنوعة من الكتب للأطفال اللاجئين وذلك في إطار أهدافها واستراتيجياتها التي تتجلى بإيصال المعرفة إلى الأجيال الجديدة وتعزيز ثقافاتهم العربية وربطهم بشكل أكبر بالكتاب.

وقالت: «الكثير من الأطفال يعانون جراء ظروفهم التي لا شأن لهم بها من غياب الكتاب ومصادر المعرفة، ودورنا هو أن نكون إلى جانبهم بالكتاب لأننا نؤمن بالدور الكبير الذي يلعبه في تغيير حياتهم نحو الأفضل».