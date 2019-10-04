اليمن... اغتيال قيادي بقوات الحزام الأمني شرق أبين

القاهرة - سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحين نصبوا كمينا للقيادي الأمني، عبدالله عبدالمطلب، في أثناء توجهه إلى منزله في قرية فرعان شرق مديرية مودية شرقي أبين.
وأضاف أنه جرى نقل القيادي عبدالمطلب إلى مستشفى مودية، إلا أنه كان قد فارق الحياة متأثرا بإصابته جراء الكمين المسلح.
وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطا لتنظيم القاعدة، وتشن عناصره بين حين وآخر هجمات على مواقع للجيش والأمن تخلف ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم الإرهابي.
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