وزارة الدفاع السعودية تفتح الباب لتجنيد النساء









اسماء السيد - الرياض: أعلنت السعودية، للمرة الأولى، السماح بالتحاق النساء بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب تتدرج من جندي أول إلى رقيب.

وفتحت وزارة الدفاع السعودية باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية، لحاملات مختلف المؤهلات، برتب جندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب، في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وأوضحت أنه "على الراغبات بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد".

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وتلك هي المرة الأولى التي يفتح فيها الباب للنساء لدخول المجال العسكري.

وستتمكن النساء من التقدم للخدمة في القوات البرية والجوية والبحرية، وقوات الدفاع الجوي، والصواريخ الاستراتيجية، والخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار "رؤية 2030".