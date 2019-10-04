بوتين: نجحنا في إطلاق المرحلة السياسية في سوريا

سوتشي/ الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن بلاده نجحت في إطلاق المرحلة السياسية في سوريا بالتعاون بين دول مسار أستانة، بدعم من الأمم المتحدة.

كلمة بوتين جاءت في الاجتماع الـ 16 لنادي فالداي للمناقشة الدولية، بمشاركة زعماء 5 دول، بمدينة سوتشي الروسية.

ولفت بوتين إلى أن الملف السوري يمثل نموذجا لحل أزمات المنطقة، قائلا "تمكنا من بدء العملية السياسية في سوريا مع شركاء مسار أستانة، بدعم من الأمم المتحدة".

Advertisements

وأضاف في هذا الإطار: "تمكنا من إقامة تواصل قوي مع إيران وتركيا وإسرائيل والسعودية والأردن ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة".

وإلى جانب بوتين شارك في الاجتماع، الرئيس الكازاخي قاسم جومرت طوقاييف، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والعاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.

ومسار أستانة، محادثات غير مباشرة انطلقت بين المعارضة والنظام السوري، في العاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانة سابقا)، في يناير/ كانون الثاني 2017، بضمانة روسيا وتركيا وإيران، بهدف إيجاد حل سياسي لأزمة سوريا المستمرة منذ 2011.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.