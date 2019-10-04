نجاة مواطن بعد سقوط مركبته من ارتفاع 100 متر

صحيفة الخليج الالكترونية نجا مواطن بعد تعرضه لحادث مروع، حيث سقطت مركبته من سفح مرتفع من علو أكثر من 100 متر بالقرب من أحد المنتزهات بمنطقة الشفا نتج عنه إصابته بإصابات متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف.

وبعد التحقيقات الأولية اتضح أن السبب ناتج عن محاولة الالتفاف بالمركبة ما أدى إلى سقوطه. انشر الخبر :

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