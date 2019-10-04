 نائب عراقي: نشجع التظاهرات وندعمها... فرص بقاء الحكومة ضئيلة

وأضاف في حديثه إلى "سبوتنيك" الخميس:" نحن ندعم التظاهرات، وهذا ما حذرنا به في وقت سابق، خاصة في ظل اعتماد المحاصصة، وتردي الخدمات والفساد المستشري، كل هذا دفع الشعب للانفجار في وجه الحكومة".

وتابع "بعض المندسين في التظاهرات حاولوا دفع الاحتجاجات للخروج عن مسارها السلمي، وأنه في الوقت الذي يدعم فيه الاحتجاج لا يجب الخروج عن القانون، أو المساس بالمصالح العامة".

© AP Photo / Hadi Mizban

وأشار إلى أن "البرلمان طلب عقد جلسة طارئة للبرلمان، إلا أن رئاسته لم ترد بشأن موعد عقد الجلسة حتى اليوم الخميس".

وشدد فدعم على أنه حال تصاعد الاحتجاجات، فسيكون استبدال الحكومة هو الأقرب.

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وقال رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول، إنه يسعى للتواصل مع المحتجين للنظر في مطالبهم.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بيانا عن مكتب عبد المهدي، قال فيه إن رئيس وزراء العراق، أكد أن الحكومة تسعى للتواصل مع المحتجين للنظر في مطالبهم.

وقرر مجلس مكافحة الفساد في العراق، اليوم الخميس، وقف نحو ألف موظف بتهم الاختلاس وتبديد المال العام.

نقلت قناة "الحدث" عن التلفزيون العراقي أنه تم تنحية ألف موظف بتهم الفساد في الوقت، الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات وقعت خلالها أعمال عنف.