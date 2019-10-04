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رئيس وزراء السودان يصدر قرارات بحركة تغييرات واسعة فى الجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن مجلس الوزراء السودانى مساء اليوم الخميس أن رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، أصدر عدة قرارات، تضمنت إعفاء عدد كبير من رؤساء مجالس الجامعات، ومديريها، وتعيين آخرين فى ذات المناصب.


وتضمن القرار الأول إعفاء رؤساء مجالس إدارات 28 جامعة، منها جامعات الخرطوم، النيلين، أمدرمان، ونص القرار الثانى على إعفاء، مديرى 35 جامعة، وأعفى القرار الثالث نواب مديرى 4 جامعات.

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كما أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، قرارا آخر بتعيين، مديرين لـ 34 جامعة.

 

 

 

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