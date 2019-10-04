شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، نسخا من أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد.

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وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن السفراء الجدد، هم: محمد إسحاق إبراهيم سفيرا الصومال، ايمانويل ب.رونجانجا جومبو سفيرا لزيمبابوي، وروبرت فان دون دوول سفيرا لبعثة الاتحاد الأوروبى لدى السودان.



ورحبت وزيرة الخارجية السودانية، بالسفراء الجدد، وتمنت لهم التوفيق فى مهامهم، مؤكدة حرص السودان على توفير الدعم اللازم لتعزيز العلاقات بين السودان وبلدانهم.



وقدمت شرحا للتطورات فى السودان، مشيرة إلى أهمية الدعم السياسى فى مختلف المجالات.