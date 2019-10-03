عدد قتلى المظاهرات في العراق يصل إلى 31 شخصا والمصابين إلى 1188

بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر من مفوضية حقوق الإنسان في العراق: "ارتفع عدد الوفيات إلى 31 والإصابات إلى 1188 ، بين مدنيين ورجال أمن، في عموم العراق".

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هذا وأفيد في وقت سابق، بأن عدد الموقوفين الكلي 257 شخصا. والمفرج عنهم 209 آخرين .

كما أفاد مراسل "سبوتنيك"، بتجدد التظاهرات بأعداد قليلة رغم حظر التجوال في بعض المناطق وسط بغداد.

وكان قد أفاد مراسل "سبوتنيك" في بغداد، أمس الأربعاء، بأن السلطات العراقية قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

هذا وتشهد بغداد ومحافظات جنوبية أخرى، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.