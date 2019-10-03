اليمن... وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ: سنستفيد مما غنمناه من آليات سعودية في مواجهة التحالف

القاهرة - سبوتنيك. وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، قال اللواء العاطفي، خلال تفقده مسرح عملية (نصر من الله) في محور نجران "المعدات التي تم اغتنامها سيتم الاستفادة منها في رفد المخزون الاستراتيجي للقوات المسلحة اليمنية، وتفعيلها وفقا لمقتضيات ومتطلبات المعركة والذود عن سيادة واستقلال اليمن".

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وأضاف العاطفي:

على تحالف العدوان، شراء واستيراد المعدات القتالية الحديثة وتوريدها، ونحن نغتنمها ونفعّلها والاستفادة منها في مواجهته.

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ووجه وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ "القيادات الميدانية في جبهة نجران بالحفاظ على الآليات المدرعة ذات التقنية التسليحية المتطورة، التي اغتنمها الجيش واللجان الشعبية في عملية نصر من الله".

وأصدر العاطفي توجيهات "بتجميع كافة الغنائم من مختلف الجبهات وفي المقدمة جبهة نجران، ليتم إخضاعها للدراسة والتقييم".

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت الثلاثاء الماضي، تحرير وتأمين 500 كيلومتر مربع في مديرية كتاف بينها منطقتا الفرع والصوح وصولاً إلى التباب المطلة على مدينة نجران، خلال المرحلة الأولى والثانية من عملية "نصر من الله" اللتين استمرتا 10 أيام، وإسقاط 3 معسكرات للجيش اليمني، وتكبيد قواته وقوات سعودية 750 قتيلاً وجريحاً، وأسر أكثر من ألفي مقاتلي، وتدمير وإعطاب أكثر من 350 مدرعة وآلية واغتنام عتاد كبير.