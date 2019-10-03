وزارة دفاع إسرائيل توجه إساءة بالغة إلى خامنئي ونصر الله وسليماني بـ"صورة"

غردت وزارة الدفاع الإسرائيلية على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، في تغريدة جديدة لها، بصورة جمعت خامنئي بالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

وضمت الصورة إلى جانب خامنئي ونصر الله الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وكتبت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تغريدتها باللغة الإنجليزية، "لا يوجد وضيع مثل فتيات الشرق الأوسط الوضيعات"، واستخدمت في التغريدة اسم "The Mean Girls" في إشارة إلى الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه.

وأرفقت وزارة الدفاع التغريدة بصورة من الفيلم، وعدلتها بتركيب صور قاسم سليماني وحسن نصر الله وعلي خامنئي بدلا من بطلات الفيلم.

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ولم يصدر أي تعليق إيراني على هذه الصورة، حتى الآن.

ونشرت وكالات أنباء إيرانية تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، في الرسالة التي بعثها اليوم الخميس، إلى ملتقى التضامن مع أطفال فلسطين، وقال فيها:

إن الكيان الصهيوني قائم على انتهاك المعايير الإنسانية والقوانين الدولية.

وخلد لاريجاني في خطابه، الذكرى السنوية لاستشهاد الطفل الفلسطيني في حجر أبيه "محمد الدرة"؛ مبينا أنه "اليوم الذي تم اختياره من قبل مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يوما للتضامن مع الأطفال والفتية الفلسطينيين".