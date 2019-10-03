"أنصار الله": كارثة إنسانية وشيكة جراء احتجاز التحالف سفن الوقود

القاهرة - سبوتنيك. ووفقاً لقناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، قالت شركة النفط في صنعاء، في بيان خلال مؤتمر صحفي استثنائي: "قوى العدوان تستخدم احتجاز المشتقات النفطية كوسيلة للضغط والابتزاز والمتاجرة بحياة الناس ومعاناتهم تحت مرأى ومسمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

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وأضافت: "نحذر من توقف كافة القطاعات الحيوية التي توفر الخدمات الأساسية، خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب عدم توفر المواد البترولية جراء استمرار تحالف العدوان في احتجاز السفن المحملة بها ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة".

وذكرت أن "اليمنيين على أبواب كارثة إنسانية محدقة نتيجة عدم قدرة شركة النفط على توفير المواد البترولية لأهم القطاعات الحيوية اللازمة لتغطية احتياجاتها وخاصة في مادة الديزل".

وحمّلت الشركة، "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات، المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثية المترتبة على احتجاز سفن النفط والغذاء والدواء ووقود الكهرباء، والتي سينتج عنها شلل تام في كافة مرافق الحياة".

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وأشارت إلى "أن آخر سفينة محملة بمادة الديزل سمح لها تحالف العدوان بالوصول إلى ميناء الحديدة قبل أكثر من 50 يوماً".

في السياق، نقلت قناة "المسيرة" عن مدير شركة النفط اليمنية بصنعاء، ياسر الواحدي، إن "السفينة النفطية التي دخلت مؤخرا إلى ميناء الحديدة لم تكف إلا لخمسة أيام".

وأكد أن "في حال دخلت السفن النفطية إلى ميناء الحديدة تستطيع الشركة القضاء على الأزمة خلال 24 ساعة".