وأعاد آل الشيخ، اليوم الخميس، نشر (ريتويت) تغريدة الصحفي السعودي، محمد الشهراني، التي دافع فيها عنه.
وكتب الشهراني في تغريدته "جميل أبو ناصر، نفسي أشوف الناس اللي تنتقد هيئة الترفيه، يعرفون إن الهيئة تعمل في كافة المجالات وليس في المجال الغنائي كما يعتقدون، ويمتدحون على الأقل ما تقدمه الهيئة في مجالات أخرى".
وقبل ذلك، استعرض تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر" مجموعة من العلامات التجارية العالمية المشاركة في "موسم الرياض".
وكان هاشتاغ "إعفاء تركي آل الشيخ"، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، برز بين أبرز الأوسمة المتداولة في المملكة، صباح اليوم الخميس.
الهاشتاغ برز بعد اعتراضات من نشطاء على فعاليات موسم الرياض التي تنظمها هيئة الترفيه، وحمل اسم "إعفاء تركي الشيخ"، في حين قام آل الشيخ بإعادة نشر بعض هذه التغريدات الواردة على هذا الوسم على صفحته الرسمية عبر "تويتر".
وكان آل الشيخ قد نشر مقطع فيديو بأقل من دقيقة يقدم فيه موسم الرياض، وقال فيه: "الرياض عاصمتنا، والرياض في قلب كل سعودي وكل سعودية، الرياض أكبر مدينة موجودة في الشرق الأوسط، وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة كلها".
وتقف العاصمة السعودية الرياض على بعد أيام من إطلاق أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يضم ألوانا كثيرة من الفعاليات العالمية.
ووجد الفيديو الترويجي لفعاليات "موسم الرياض"، قبولا واسعا، حيث أعلن من خلاله انطلاق الفعاليات في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ويمتد حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مطالبات بإعفائه... تركي آل الشيخ ينشر "ردا حاسما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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