بوتين يحذر من المواجهة بين دول الخليج

سوتشي - سبوتنيك. قال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي"، "المواجهة بين أكبر دول المنطقة وأكثرها نفوذا، لا يمكن إلا أن تؤثر على مجمل الوضع في هذه المنطقة من العالم، بما في ذلك الوضع في سوريا".
وأضاف الرئيس الروسي "نحث، مسترشدين بهذا الدافع النبيل، على فعل ما أمكن، حتى لا تستخدم أراضي سوريا كمنصة للمواجهة".
وتستضيف مدينة سوتشي خلال الفترة ما بين 30 أيلول/ سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/ أكتوبر، أعمال الاجتماع الدوري السنوي لنادي "فالداي" الدولي للحوار تحت عنوان "النظام العالمي: نظرة من الشرق"، ومن المقرر أن يناقش دور ونفوذ الشرق المتصاعد على الساحة العالمية، وتسوية قضية الشرق الأوسط، وبناء أسس التعاون في الفضاء الأوراسي الكبير، والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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