شاهد مكة من الفضاء









اسماء السيد - بيروت: نشر الرائد الإماراتي هزاع المنصوري على حسابه في تويتر صورة التقطها من الفضاء لمكة المكرمة.

وعلّق المنصوري على الصورة كاتباً: "صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وكان المنصوري قد نشر في 29 سبتمبر أول صورة يلتقطها من محطة الفضاء الدولية وغرّد قائلا: "وأخيراً، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذتكم إلى الفضاء بعدستي، وألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية".

وعاد المنصوري، الخميس، إلى الأرض على متن المركبة سويوز إم إس 12.

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وهبطت مركبة الفضاء "سويوز إم إس 12"، التي تقل المنصوري في قاعدة في كازاخستان بعد رحلة تاريخية كأول رائد فضاء عربي يصل محطة الفضاء الدولية.

ويعود المنصوري إلى الأرض، برفقة رائد الفضاء الأميركي نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين.

وبدأت مراحل الهبوط من محطة الفضاء، بإغلاق مدخل المركبة ثم انفصالها، وبعدها دخلت المركبة الغلاف الجوي، قبل انفصال وحداتها.

ثم جرى فتح المظلات وإطلاق المحرك للهبوط السلس، قبل لمس المركبة الأرض.