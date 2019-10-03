شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم السعودية تطلق تطبيق إلكترونى مجانى يستقبل أطفال الروضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التعليم مؤخراً الروضة الافتراضية "التعليم عن بعد"، من خلال تطبيق إلكترونى مجانى يحتوى على عناصر تعليمية تم بناؤها وفق المعايير النمائية للتعلم المبكر فى المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم ندى السماعيل أن الروضة الافتراضية تأتى استكمالاً لجهود وزارة التعليم فى توفير فرص التعليم الممتع لجميع الأطفال فى رياض الأطفال، مبينة أن التطبيق الإلكترونى لها يستطيع الطفل من خلاله ممارسة جميع الأنشطة التعليمية والإدراكية والتفاعلية الحسية التى تقدم فى وحدات منهج التعلم الذاتى المقدم فى مرحلة رياض الأطفال، ويهيئ الأطفال لمجاراة التسارع التقنى والتعلم الإلكتروني، كما يضمن هذا التطبيق التقدم المعرفى والمهارى.

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وأكدت السماعيل أن الأسابيع القادمة سيتم فيها إدراج اسم الطفل فى نظام نور، بحيث يكون تسجيله فى قوائم مدارس وزارة التعليم، مبينة أهمية الاستفادة من التطبيق وتفعيله من قبل أولياء الأمور وإلحاق أطفالهم من خلاله بالروضة الافتراضية.

بدورها ذكرت الأستاذة ساميه المهوس مشرفة العموم بالإدارة العامة للطفولة المبكرة والمشرف على الجانب التقنى أن التطبيق الإلكترونى للروضة الافتراضية يعمل على نظامى الاندرويد والـ IOS للأطفال من عمر 3 الى 6 سنوات، ويعرض للأطفال محتوى تفاعلى ثرى ينمى المعارف والمهارات .

وأضافت المهوس أن الطفل يتسلسل فى التنقل بين الوحدات من خلال التطبيق وفق خطة زمنية محددة، ويستطيع ولى الأمر الاطلاع على تقارير تصف أداء طفله، كذلك يستطيع تقييم أداء طفله فى المهارات العملية المتوفرة على التطبيق.