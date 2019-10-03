شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ عنيزة بالسعودية يدشّن أول مدرسة للموهوبين بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم اليوم أول مدرسة للموهوبين بالمحافظة (متوسطة ابن صالح للموهوبين) بحضور مدير إدارة تعليم المحافظة محمد بن سليمان الفريح وعدد من مسؤولى المحافظة والقيادات التعليمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتضمن الحفل الخطابى الذى أقامته إدارة تعليم المحافظة وبدأ بآيات من الذكر الحكيم كلمة قائد مدرسة الموهوبين سامى الحربى ، مبيناً أن المدرسة بكامل طاقمها تسعى لتحقيق أفضل النتائج وإيجاد مخرجات تعليمية متميزة تسهم فى النهضة التنموية بوطننا الغالى .

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كما شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان "حكاية مدرسة عريقة"، ثم دشن المحافظ المدرسة كأول مدرسة للموهوبين بالمحافظة وتجول فى فصولها ، بعد ذلك كرم المشاركين والداعمين.



وعبر محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم عن سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية بتدشين أول مدرسة للموهوبين بالمحافظة، مؤكدًا أن محافظة عنيزة اعتادت على التميز ورعاية أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات بشكل دائم ومستمر، مشيدا بهذه الخطوة التى تهدف للاهتمام بالطلبة المتميزين وأهدافها الرامية للاهتمام بأبناء المستقبل، موضحًا أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذى تقدمه قيادتنا الرشيدة لأبناء هذا الوطن، سائلا الله لهم التوفيق والسداد، ومقدما جزيل شكره لجميع العاملين بالتعليم على جهودهم المبذولة من أجل خدمة العملية التعليمية فى وطننا الغالى.



تجدر الإشارة إلى مدرسة الموهوبين تقدم العديد من البرامج الإثرائية للطلاب، كما تعمل على خلق بيئة تعليمية مناسبة تلبى احتياجات الطالب الموهوب، بالاعتماد على نظام تعليمى مرن يراعى الفروق الفردية بين الطلاب، ويسهم فى تنمية مهارات المعلمين على الإستراتيجيات الجديدة لتعليم وتعلم الطلاب.