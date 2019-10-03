ليبيا.. مقتل مدنيين اثنين بقذائف حفتر على طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الخميس، مقتل اثنين من المدنيين، جراء قذائف أطلقتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، باتجاه أحد أحياء العاصمة طرابلس.

وفي تصريح للأناضول، قال مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، إن "اثنين من المدنيين لقيا حتفهما نتيجة سقوط قذائف أطلقتها قوات حفتر باتجاه حي الخزانات" جنوبي طرابلس.

وأضاف المجعي أن "الحي الذي استهدفته قوات حفتر بشكل عشوائي قريب من خزانات النفط"، محذرا من أن استمرار استهدافه بهذا الشكل "سيتسبب في كارثة".

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وأشار إلى أن قوات الوفاق طلبت من العائلات بتلك المنطقة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

يأتي ذلك في وقت عاد فيه هدوء حذر، صباح الخميس، إلى طرابلس، بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة بين قوات الوفاق وحفتر.

وتشن قوات حفتر هجوما متعثرا على طرابلس منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، أجهض حينها جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وقوات حفتر.

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