مظاهرة مناهضة لولي العهد السعودي في لندن

لندن / الخليج 365

شهدت العاصمة البريطانية لندن، الخميس، مظاهرة مناهضة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمناسبة الذكرى الاولى لمقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وفي ميدان ترافلغار أمام المعرض الوطني بلندن، رفعت مجموعة من المتظاهرين بالونا على هيئة ولي العهد السعودي، واصفين إياه بـ"القاتل".

كما حمل المتظاهرون صورا للصحفي جمال خاشقجي، مطالبين بـ"العدالة" له.

وردد المحتجون هتافات منددة بمحمد بن سلمان.

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وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.

وفي يوليو الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته المحققة الأممية أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

كالامار المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون، أكدت في تقريرها وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.





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