إسرائيل تعتقل المدير السابق للمسجد الأقصى ناجح بكيرات‎

القدس / أسامة الغساني / الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الخميس، المدير السابق للمسجد الأقصى الشيخ ناجح بكيرات، خلال مشاركته ومحاضر آخر في فعالية ثقافية بأحد فنادق القدس.

جاء ذلك وفق تصريحات مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف فراس الدبس لوكالة الخليج 365، قال فيها إنه بالإضافة إلى اعتقال بكيرات، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية رئيس الدائرة الثقافية في نادي الموظفين في القدس عزيز العصا.

وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت فندق "الدار" بالقدس المحتلة ومنعت تنظيم ندوة ثقافية، واعتقلت مقدمي الندوة بكيرات والعصا، كما احتجزت الحضور، وسلمتهم أوامر استدعاء للتحقيق معهم، بمن فيهم صحفيون كانوا يغطون الفعالية.

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ولم يوضح الدبس الوضع القانوني الحالي للشيخ بكيرات ورفيقه.

وأظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي صحفيين ومقدسيين يحملون أوامر الاستدعاء للتحقيق لدى الشرطة الإسرائيلية.

وذكر موقع عبري مقرب من المستوطنين أن قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس دورون ياديد وقع أمرا بمنع تنظيم الفعالية، مدعيا علاقتها بحركة "حماس".

ونشر موقع "كيكار هشبات" (ميدان السبت) صورا لأمر منع عقد الفعالية باللغتين العبرية والعربية موقعا من قبل ياديد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.