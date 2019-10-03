البحرين تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى العراق

دعت البحرين، الخميس، مواطنيها، إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن؛ نظرًا للظروف الأمنية التي يمر بها البلد الأخير.
ومنذ الثلاثاء، تشهد بغداد وعدة محافظات عراقية احتجاجات شعبية متصاعدة على الفساد وسوء الخدمات العامة وقلة فرص العمل.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن خارجية بلادها، دعت مواطنيها إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن، نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها.
كما دعت الخارجية، مواطنيها المتواجدين في العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا، وذلك "ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم".
وطالبتهم بـ"توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة".
وفي وقت سابق الخميس، فرضت قوات الأمن العراقية حظرا للتجوال في العاصمة بغداد ومحافظات النجف وميسان وذي قار (جنوب)، في مسعى لاحتواء الاحتجاجات التي خلفت حتى مساء الخميس 28 قتيلا ومئات الجرحى.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.
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