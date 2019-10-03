المغرب.. العثماني يدعو لتسريع خطوات اللامركزية

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

دعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، القطاعات الحكومية إلى الإسراع في الخطوات المتعلقة بنقل الاختصاصات المركزية إلى المحافظات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بالعاصمة الرباط.

وقال العثماني إن "لجنة تتبع تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة عقدت اجتماعها هذا الأسبوع، بعد التوصل بالمخططات المديرية، وتمت المصادقة على غالبية هذه المخططات".

‎ وتعد "الجهوية المتقدمة" خيارا تبناه المغرب في السنوات الأخيرة، يقضي بتوسيع صلاحيات المحافظات على حساب الحكومة المركزية.

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وأضاف أن اللجنة قررت ضرورة مراجعة المخططات التي رفضتها (لم يحددها) على ضوء الملاحظات المقدمة، وطالبها بـ"اعتمادها بما يمكن من إنهاء هذا المشروع، خاصة وأن هنالك جدولة زمنية من أجل إحداث هذه النقلة النوعية التي ستعزز مسار الجهوية المتقدمة ببلادنا".

وشدد العثماني على أن اللامركزية الإدارية ستمكن من إرساء "تحول نوعي في عمل الإدارة وانخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وبحسب العثماني، فإن المشروع الممتد طيلة العامين المقبلين، بطريقة تدريجية وتراكمية، سيمثل إحدى "الإصلاحات الكبرى التي تم الوعد بها، وهناك تقدم في تنزيلها"، مؤكدا حرصه على إنجاح هذا المشروع "الاستراتيجي" للبلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.