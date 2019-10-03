بمشاركة نحو 60 فيلما.. "أيام فلسطين السينمائية" ينطلق بغزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

انطلقت فعاليات مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" في دورته السادسة، الخميس، في قطاع غزة، بمشاركة أكثر من 60 فيلما محليا وعربيا ودوليا.

وتناولت الأفلام قضايا مختلفة، منها الاجتماعية، والسياسية، وقضايا المرأة والطفل، والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وفقا لغسان الحاج منسق المهرجان في قطاع غزة، خلال حديث هاتفي مع الخليج 365.

وبدأت الفعاليات الأربعاء، في مدينة رام الله، وتستمر حتى 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بتنظيم من مؤسسة "فيلم لاب- فلسطين" (غير حكومية).

ويهدف المهرجان، الذي ينطلق في مدن فلسطينية هي القدس، ورام الله، وبيت لحم، ونابلس، والناصرة، وغزة، لتعزيز ثقافة السينما في فلسطين.

وافتُتحت الفعاليات في مدينة غزة بأربعة أفلام ، حمل الأول اسم "غزة"، وهو من إخراج الإسبانيين، يوليو پريز دي كامپو، وكارليس بوفر مارتينز .

ويتناول الفيلم الوثائقي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014، ويظهر الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان، وحالة الحصار والحرب على سكان القطاع.

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فيما حمل الفيلم الثاني، اسم "هو وأنا"، وهو للمخرج الفلسطيني إبراهيم حنضل، ويتحدث عن شابة في منتصف الثلاثينات تعيش يومها الروتيني، بين العمل والمنزل، ويتناول عالما من الخيال تعيشه وتسعى من خلاله للتأقلم مع مصيرها.

الفيلم الثالث، حمل اسم" هومنيسنيس"، وهو يكشف كيف يمكن أن يقود التشرد شخصا ما نحو اكتشاف الذات، واكتشاف البيت الجديد.

بينما أظهر الفيلم الرابع الذي حمل اسم "بصحبة أبو جمال"، شخصا يدعى أبو جمال يبيع السجائر والحلويات وسط مدينة رام الله منذ ما يقرب 60 عامًا، من خلال كاميرا مخرجة الفيلم النرويجية سيري نيربو، التي وضعتها في متجره وقضاء بعض الوقت معه.

ويظهر الفيلم مظاهر اجتماعية، تبرز الحياة اليومية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

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