مباحثات روسية قطرية حول الطاقة في موسكو

موسكو/ الخليج 365

عقد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الخميس، مباحثات مع نظيره القطري سعد الكعبي، في موسكو.

وقالت وزارة الطاقة الروسية، في بيان، إن نوفاك عقد اجتماعا مع الكعبي بموسكو، على هامش الاجتماع الوزاري الـ 21 لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

ومنتدى الدول المصدرة للغاز، منظمة حكومية دولية، تأسست في 2001 في طهران، ومقرها في الدوحة، ويهدف لحماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي.

وتتكون المنظمة من 12 دولة و5 دول مراقبين من بين الأعضاء، وهم أكبر 5 مصدرين للغاز الطبيعي (روسيا، إيران، قطر، فنزويلا، الجزائر) الذين يسيطرون على 73 بالمئة من الاحتياطي العالمي، و42 بالمئة من الإنتاج.

وتناول الاجتماع بين الوزيرين الروسي والقطري عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة.

وأعرب نوفاك عن "ثقته بأن التعاون الثنائي بين روسيا وقطر ينطوي على إمكانات هائلة"، مشيرا إلى أن "أحد محركات التعاون الثنائي هو مجال الاستثمار".

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كما عقد الكعبي اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط"، إيغور سيتشين، تناول أيضا التعاون في مجال الطاقة.

ويملك جهاز قطر للاستثمار (حكومي) حاليا حصة 19 بالمئة في "روس نفط" بعد خصخصتها في نهاية 2016.

وفي 2017، حلّت روسيا في المرتبة الأولى بين الدول صاحبة أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي المؤكّد، بـ35 تريليون متر مكعب.

وحسب تقرير إحصاءات الطاقة العالمية 2018 الصادر عن "شركة النفط البريطانية" (BP)، فإن إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي بالعالم، يبلغ 193.5 ترليون متر مكعب، ويكفي لتلبية حاجة السوق نحو 52 عامًا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن تظل الولايات المتحدة ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد أستراليا وقطر، العامين الحالي والمقبل.

وتجاوزت أستراليا قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وحينذاك، شحنت أستراليا 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.