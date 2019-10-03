الوحدة يواصل انطلاقته ويحتل الوصافة بفوز على ضمك

صحيفة الخليج الالكترونية

واصل فريق الوحدة نتائجه الإيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه ضمك بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من المسابقة.

أحرز هدف الفوز للوحدة المهاجم المالي يوسف نياكاتي في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول.

بهذا الانتصار يقفز الوحدة إلى وصافة ترتيب الدوري بـ12 نقطة محققاً 4 انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد الوحدة عن 4 نقاط في المركز قبل الأخير.