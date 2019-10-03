البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق

الخليج - واس

دعت مملكة البحرين مواطنيها إلى عدم السفر لجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرًا للظروف الأمنية التي يمر بها العراق.

ودعت وزارة الخارجية البحرينية – في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين – مواطنيها في العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.