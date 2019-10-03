بهدف #الوحدة يزيد أوجاع #ضمك

الخليج - حسن القبيسي

واصل نادي ضمك بخميس مشيط نتائجه السيئة ومني بخسارته الثاني على التوالي ، بعد ان خسر مساء اليوم امام ضيفه نادي الوحدة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الامير سلطان بالمحالة ، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين .

وسجل الوحدة هدفه الوحيد في الد 10 عن طريق ضربه راسيه من لاعبه يوسوفو نياكاتي ، وسيطر نادي الوحدة على مجريات الشوط الأول والذي لم يتمكن ضمك من الوصول لمرمى الوحدة الا في الد43 من الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني تحسن أداء ضمك قليلاً ، ولكن لم يشكل خطوره حقيقة على مرمى الوحدة والذي اعتمد على المرتدات ، وسنحت في الدقايق الاخيره من اللقاء فرصه تعديل النتيجة لضمك ولكنها تحولت إلى ضربه ركنيه .

وبهذا الفوز صعد الوحدة مؤقتاً إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة فيما أصبح ضمك في المركز ال15 برصيد 4 نقاط.

وعقب نهاية اللقاء اعلن نادي ضمك الغاء عقد مدربه كوكي والتعاقد مع بن زكري لقيادة الفريق في المباريات القادمة.