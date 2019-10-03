الخليج - ياسر الحبيشي نظمت المستشارة الأستاذة “حصة الشهري” قائدة فريق يمام الخير التطوعي على مستوى المملكة مبادرة “همة وطن” بمناسبه اليوم الوطني 89 وتنفيذ المبادرة في مختلف مناطق المملكه تحت شعار واحد “همه وطن” ونفذوا عدة فعاليات متنوعة في جميع الجهات والقطاعات الحكوميه والخيرية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة 89

حيث يشارك فريق يمام الخير في جميع المناسبات الوطنية وهذا أقل مايقدمونه تجاه هذا الوطن المعطاه ،

وقد إشارة الأستاذة “حصة” إلى أن فريق يمام التطوعي شارك في فعالية رسمة للجميع اللوحة الوطنية تحت شعار ” همه وطن وهمه حتى القمه ” ، في مختلف محافظات ومناطق المملكة. ففي العاصمة “الرياض” تم إقامة الاحتفال في مستشفى الحرس الوطني ” مستشفى الملك عبدالله للأطفال” ونادي جمعية إنسان بقيادة المستشارة حصة الشهري والمشرفة أسماء الوليعي وفي “ينبع البحر” تم إقامة مبادرة ميدانية لتهنئة رجال الأمن و كما شارك الفريق النسائي بقيادة المشرفة“صفية الزهراني” في المشاركة في فعاليات الحوار الوطني بينبع وفي “أبها” تم إقامة العديد من الفعاليات بقيادة المشرفه ميعاد البشري وفي “جدة” تم إقامة الفعالية في دار الحضانة الاجتماعية وفي إكاديمية التوحد الرائدة بقيادة المشرفه وعد وليد والمشرفة علية القرني وفي “حائل” تمت زيارة لمنسوبي ومرضى مستشفى الملك خالد بحائل بالتعاون مع مؤسسة الأدوات المدرسية وإدارة مستشفى الملك خالد بقيادة المشرف موسى المنصور و المشرفه خلود الرويسان

والكثير من الفعاليات تم إقامة العديد في المناطق فقد شارك الفريق في تنفيذ برنامج اليوم الوطني كما شارك فريق يمام في تنظيم احتفالات اليوم الوطني في جميع مشاركاته ،

مؤكدة أن الفرق التطوعية التابعة ليمام الخير على مستوى المملكة جميعها شاركت في مسيرة وطنية باليوم الوطني تحت شعار “همه وطن و همة حتى القمة”. Advertisements انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق يمام الخير بقيادة المستشارة حصة الشهري يرسم لوحة التلاحم في يوم الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.