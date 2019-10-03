الان تتابع المحكمة الأوروبية تحكم بأحقية إجبار فيسبوك على إزالة المحتوى غير المناسب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 32 دقيقة - 10:03 م, 3 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 أفادت فضائية “العربية”، فى خبر عاجل لها، أن المحكمة الأوروبية حكمت بأحقية الدول الأعضاء إجبار فيسبوك على إزالة المحتوى غير المناسب.

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