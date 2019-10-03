وقال الحوثي “إن التأخر في بدء عملية سياسية تواكب المبادرات المقدمة، يجعل دول العدوان تفهمها فهما خاطئا وكأنها نتاجا لحالة ضعف"، حسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين.
وأضافت القناة، أن الحوثي حث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال لقاء جمعهما أمس الأربعاء، على الأخذ بعين الاعتبار التغيير الحاصل في المعادلة على الأرض، والذي جعل قضية اليمن تأخذ صدارة الاهتمامات الدولية نظرا للحالة الإنسانية الحرجة والمعطيات الجديدة، التي ستجعل تحركه من أجل السلام، يحظى بقابلية أكبر لدى دول التحالف العربي، حسب تعبيره.
واستنكر الحوثي مطالبات دول التحالف بالتهدئة بينما تستمر في تصعيدها العسكري وتنفذ عمليات القصف في عدد من المحافظات، وتواصل تقدمها في عدد من الجبهات.
وطالب الحوثي المبعوث الأممي بالعمل على معالجة الأوضاع الإنسانية في الدريهمي وغيرها من المناطق والعمل على الإفراج عن أسرى الجيش واللجان الشعبية والمعتقلين.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الحوثي: مع تجاهل مبادراتنا للسلام ستستمر عمليات الردع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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