شكرا لقرائتكم خبر عن الرحالة الكويتى عبدالمحسن البغلى يقطع 11 الف كم داخل الصین خلال 32 یوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الرحالة والدراج الكویتى عبدالمحسن البغلى انجازا ریاضیا جدیدا للكویت بعد ان قطع بدراجته الناریة 11 الف كیلومتر داخل الصین خلال 32 یوما لیصبح اول دراج عالمى یقطع الصین من حدودھا مع باكستان الى حدودھا مع نیبال.

وقال الرحالة البغلى فى تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) الیوم الخمیس انه بدأ رحلته الى الصین عبر معبر (كونجراب) على الحدود الغربیة مع باكستان لیجوب عددا من المناطق والأقالیم الصینیة وصولا الى معبر (جایرونج) على الحدود مع نیبال.

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وأضاف انه رفع علم الكویت فى أبرز المناطق والمعالم بالصین ومنھا سور الصین العظیم ومجسم (طفل الأرض) فى منطقة (قویتشووكذلك عند معبر (كومولانجما) فى التبت وھو اعلى طریق فى الصین بارتفاع 5280 متر من سطح البحر والقریب من المدخل المؤدى إلى قمة (افرست) حیث تقل بھ نسبة الأكسجین بشكل كبیر.

وذكر الرحالة البغلى انه قام بتوثیق ھذه الاحداث على موقع خرائط جوجل كأول دراج عالمى یرفع علم بلاده فى ھذه المناطق والمعالم التاریخیة بعد ان قطع 11 الف كیلومتر خلال 32 یوما داخل الأراضى الصینیة مبینا ان رحلتھ التى بدأھا من الكویت فى أواخر یولیو الماضى استغرقت 65 یوما حیث قطع بھا حتى الان 16500 كیلومتر.

وانطلق الرحالة البغلى من الكویت مرورا بالسعودیة ثم الى الامارات قبل ان یركب العبارة من مدینة الشارقة الى میناء (بندر عباس) فى إیران لیتوجه بعدھا الى منطقة (زھدان) على الحدود الإیرانیة الباكستانیة وصولا الى معبر (كونجراب) - بوابة الصین الغربیة.(