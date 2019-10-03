شكرا لقرائتكم خبر عن متسولة لبنانية تحُصل أكثر من 900 ألف دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى قصة متسولة لبنانية تبين أنها تملك برصيدها المصرفى أكثر من 900 ألف دولار، فى ثانى حالة من نوعها تشهدها بلاد الأرز.

والمتسولة معروفة فى مدينة صيدا جنوبى لبنان باسم الحاجة وفاء محمد عوض، وقد تبين أنها كانت تمتلك حساباً فى مصرف "جمال ترست بنك" بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانية.



وفاء محمد عوض

وتداولت مواقع التواصل صورا لشيكات باسمها بتاريخ 30-9-2019 تفيد بنقل أموالها من "جمال ترست بنك" إلى مصرف آخر.

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واشتهرت الحاجة وفاء فى مدينة صيدا بأنها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على كفاف يومها، غير أن إغلاق بنك جمال ترست فضح أمرها بعد ما تبين أنها كانت قد أودعت فيه مبالغ طائلة.

وهى ثانى متسولة تثبت حساباتها المصرفية أنها مليونيرة بعد متسولة أخرى توفيت قبل أشهر فى بيروت.

يذكرأن، فى مايو 2018، برزت قصة فاطمة عثمان، التى تبين بعد وفاتها أنها امتلكت ما يزيد عن مليون دولار أمريكى، وهى التى عاشت حياة يرثى لها قبل أن تموت بشكل طبيعى فى العاصمة اللبنانية.