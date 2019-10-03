شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تدخل "جينيس" عن أكبر شارة شرطية فى العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم اللواء على عبد الله بن علوان النعيمى قائد عام شرطة رأس الخيمة، اليوم شهادة جينيس للأرقام القياسية عن أكبر شارة شرطية تعريفية على مستوى العالم من المحكمة الرسمية "شيفالى ميشر"، وذلك بحضور تشارلز وارتون رئيس فريق إدارة الأرقام القياسية فى الصين العظمى والعالم، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذى فى رأس الخيمة، والعميد جمال أحمد الطير المشرف العام على مشروع الشارة والمدراء العامون والرائد يوسف عبد الله الطنيجى مدير إدارة المشروع ومدراء الإدارات والدوائر الحكومية وكبار الضباط، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.



أكبر شارة شرطية



وأكد اللواء النعيمى خلال حفل التسليم الذى أقيم على مسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بحضور محكمين من غينيس للأرقام القياسية، أن هذا الانجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات شرطة رأس الخيمة التى تحظى بدعم كبير من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذى يساند كل الجهود الرامية لتعزيز الأمن والأمان وخلق بيئة شرطية محفزة تدعم الريادة والابتكار، مضيفا أن حصول شرطة رأس الخيمة للمرة الأولى فى تاريخها على شهادة غينيس للأرقام القياسية يؤكد السمعة والمكانة العالية التى استطاعت تحقيقها والوصول إليها مما يسهم بدوره فى تجسيد اسم وهوية شرطة رأس الخيمة الحريصة على تحقيق الاستدامة.



وأشار إلى أن الشارة الشرطية التعريفية تمثل منبع فخر واعتزاز لجميع منتسبى الشرطة بالإمارة فى الوقت الذى يأتى فيه توثيق هذا الانجاز فى مسيرة شرطة رأس الخيمة ليعزز هذا الشعور، معربا عن شكره وامتنانه لفريق العمل ولجميع من كانت له بصمة فى تحقيق هذا الانجاز.



أكبر شارة شرطية فى العالم



وأوضح العميد جمال الطير أن هذا اليوم يعتبر عرسا لشرطة رأس الخيمة التى اعتادت على التميز والخروج بكل ما هو جديد وشق أولى خطواتها نحو العالمية من خلال هذا الانجاز الكبير الذى يأتى استكمالاً لإنجازات شرطة رأس الخيمة.

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وأضاف أن شرطة رأس الخيمة وفريق العمل القائم على الشارة التعريفية بذل جهودا مضنية وتخطى صعوبات جمة وإجراءات معقدة للحصول على شهادة غينيس للأرقام القياسية بأكبر شارة شرطية تعريفية، مشيرا إلى أن التخطيط لهذا الانجاز استمر طيلة 3 أشهر سعياً وراء التميز وحصد المراكز الأولى وتقديم أفضل مستويات الخدمة لجمهور المتعاملين.



وأوضح الرائد يوسف الطنيجي، أن مدة تصنيع الشارة بلغت 26 يوما على مدار الأربع وعشرين ساعة حيث يبلغ حجمها 115 فى 154 سنتيمترا وسمكها 29 مليمترا بينما يصل وزنها إلى 104 كيلوجرامات.



وأشار إلى أن فريق العمل واصل الليل بالنهار لضمان تحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية عن أكبر شارة شرطية تعريفية على مستوى العالم وتحقيق هذا الإنجاز الجديد الذى يضاف إلى إنجازات شرطة رأس الخيمة.