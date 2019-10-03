شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة: مشاركتنا فى اتفاقية مناهضة التعذيب جاءت من اهتمامنا بحقوق الانسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف السفير جمال الغنيم اليوم الخميس، أن مشاركة الكويت فى اجتماع الدول الأطراف فى اتفاقية مناهضة التعذيب اليوم الخميس مستمدة من الاهتمام الذى توليه الدولة لقضايا حقوق الإنسان بجميع تشعباتها.

وأوضح الغنيم لوكالة الأنباء الكويتية كونا، على هامش الإجتماع الذى انطلق بجنيف ويستمر يوم واحد أن المشاركة "تنسجم مع توجهات الدولة فى التعاطى بشفافية مع كافة المواضيع التى تتعلق بقضايا حقوق الإنسان" مشددا على "أهمية هذا الاجتماع كونه يرسخ مبادئ الإتفاقية الدولية لحظر التعذيب".

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وبين السفير جمال الغنيم، أن مساهمة الكويت فى الانتخابات التى ستقام فى هذا الاجتماع للجنة مناهضة التعذيب تأتى انطلاقا من مساهمة الكويت فى دعم مجمل قضايا حقوق الإنسان فى العالم.

وأوضح أن الكويت سبق أن ناقشت تقريرها الدورى أمام خبراء اتفاقية مناهضة التعذيب وكانت نتائج التقييم عالية وهو الأمر الذى يوضح مصداقية الكويت ليس فقط أمام لجنة مناهضة التعذيب بل أمام كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.