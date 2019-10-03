شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من هيئة الانتخابات التونسية يزور المرشح الرئاسى نبيل القروى بمحبسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الخميس، المرشح الرئاسى نبيل القروى بمحبسه فى السجن المدنى بالمرناقية.

وتمحور اللقاء بين القروى ووفد الهيئة، المؤلف من رئيس الهيئة نبيل بفون ونائبه فاروق بوعسكر، حول سبل قيام القروى بحملته الانتخابية على قدم المساواة مع منافسه.

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وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد جرت فى الخامس عشر من سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذى حصد نسبة 6ر15% من أصوات الناخبين ، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

ووفقًا للنظام الانتخابى فى البلاد فإنه حال فشل أى مرشح فى الحصول على الأغلبية اللازمة فى الجولة الأولى ، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.