شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل الأردنى عبد الله الثانى ، ملك الأردن، إنه لايمكن حل القضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين بموجب قرارات مجلس الأمن، وهو الطريق الوحيد لحل الازمة.

وأضاف الملك عبد الله ، خلال كلمة فى الجلسة العامة لمنتدى فالداى للحوار فى سوتشى، أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين بموجب قرارات مجلس الأمن وهى الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، وذلك من خلال بناء الدولة الفلسطينية على حدود دولة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ليتم التعايش السلمى للدولتين والشعبين، والحفاظ على الدور العام للقدس كعاصمة للمسلمين والمسحيين واليهود.

وتابع، إن السلام لا يمكن أن يحل فى تلك المنطقة من خلال فرض العنف أو بناء جدار فاصل، حيث لايمكن حل تلك القضايا إلا من خلال حل الدولتين موضحا أنه يمكن التوصل إلى السلام الشامل فى المنطقة فى عام 2020، ولا يمكن إنجاز ذلك إلا من خلال مساعداتكم.