شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدّم 80 طناً من الأغذية وتكافح الأوبئة في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّمت دولة الإمارات أكثر من 80 طناً من المواد الغذائية والإغاثية لسكان قرى محافظتي حضرموت ولحج، في إطار جهودها على مختلف الصعد التنموية والخدمية لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم. ووزع الهلال الأحمر الإماراتي 1000 سلة غذائية على عدد من سكان مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، استفاد منها 5000 فرد. وعبر أهالي المديرية عن شكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها الموجود على الأرض.
في الوقت ذاته، وزعت فرق الهلال الأحمر، سلال الأغذية على سكان منطقة وادي ذر بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج استفاد منها 400 أسرة.
ويأتي هذا الدعم ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات في المحافظات المحررة بإشراف الهلال الأحمر الإماراتي وتستهدف المناطق المتضررة من الأمطار. وأوضح أهالي منطقة وادي ذر أن الهلال الأحمر الإماراتي كان أول منظمة إنسانية تقدم لهم هذه المساعدات الغذائية رغم أن المنطقة نائية ومترامية الأطراف، ويعاني السكان فيها ظروفاً صعبة.
وعززت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية، الهلال الأحمر، حملة مكافحة الأوبئة في الساحل الغربي اليمني، بعيادة طبية متنقلة هي الثالثة من نوعها ضمن حملة الاستجابة الطارئة التي دشنتها مطلع شهر أغسطس. وتغطي العيادات المتنقلة كافة المناطق النائية الواقعة على الشريط الساحلي والمخيمات، وتقدّم خدماتها الطبية بمتوسط 100 - 120 حالة يومياً معظمها حالات مصابة بالحميات والإسهالات المائية الحادة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تقدّم 80 طناً من الأغذية وتكافح الأوبئة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.