الإمارات تقدّم 80 طناً من الأغذية وتكافح الأوبئة في اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّمت دولة الإمارات أكثر من 80 طناً من المواد الغذائية والإغاثية لسكان قرى محافظتي حضرموت ولحج، في إطار جهودها على مختلف الصعد التنموية والخدمية لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم. ووزع الهلال الأحمر الإماراتي 1000 سلة غذائية على عدد من سكان مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، استفاد منها 5000 فرد. وعبر أهالي المديرية عن شكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها الموجود على الأرض.

في الوقت ذاته، وزعت فرق الهلال الأحمر، سلال الأغذية على سكان منطقة وادي ذر بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج استفاد منها 400 أسرة.

ويأتي هذا الدعم ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات في المحافظات المحررة بإشراف الهلال الأحمر الإماراتي وتستهدف المناطق المتضررة من الأمطار. وأوضح أهالي منطقة وادي ذر أن الهلال الأحمر الإماراتي كان أول منظمة إنسانية تقدم لهم هذه المساعدات الغذائية رغم أن المنطقة نائية ومترامية الأطراف، ويعاني السكان فيها ظروفاً صعبة.

وعززت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية، الهلال الأحمر، حملة مكافحة الأوبئة في الساحل الغربي اليمني، بعيادة طبية متنقلة هي الثالثة من نوعها ضمن حملة الاستجابة الطارئة التي دشنتها مطلع شهر أغسطس. وتغطي العيادات المتنقلة كافة المناطق النائية الواقعة على الشريط الساحلي والمخيمات، وتقدّم خدماتها الطبية بمتوسط 100 - 120 حالة يومياً معظمها حالات مصابة بالحميات والإسهالات المائية الحادة.