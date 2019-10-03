شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة الأنفيلد تقرأ المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرأت لوحة التسجيل في الأنفيلد معقل ليفربول، المستقبل في مباراة الفوز على سالزبورج (4-3)؛ إذ أظهرت نتيجة (3-3) في الدقيقة 39 من المباراة؛ عندما سجل هي شان هوانج هدف الضيف النمساوي؛ لتكون النتيجة (1-3).

ولم يكن أحد يعلم بأن سالزبورج سيجعل النتيجة (3-3) في الشوط الثاني بهدفين في 5 دقائق من تاكومي مينامينو، والبديل ايرلينج هالاند، قبل أن يحسم النجم المصري محمد صلاح المباراة بهدف قاتل.

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