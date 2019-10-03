شكرا لقرائتكم خبر عن عضوية نادي العين الشرفية للمنصوري والنيادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بناء على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، منح نادي العين عضويته الشرفية لرائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، كما قرر إطلاق اسم ملعبين في مدرسة الكرة باسميهما.

وأكد العين عبر حسابه في «تويتر» أن المنصوري والنيادي باتا نموذجاً مشرفاً يحتذى به، بعدما حولا حلم الإمارات إلى حقيقة، ورسما الفرحة الكبيرة على وجه كل إماراتي ومقيم.

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