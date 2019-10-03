البحرين تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

دعت وزارة خارجية البحرين المواطنين إلى عدم السفر إلى العراق، نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها البلد، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

كما دعت الوزارة البحرينية، كافة المواطنين المتواجدين في جمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورا، وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم، وتوخيأ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، تجدد إطلاق النار في بغداد لليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين. وسبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، اليوم الخميس، في كل الدوائر التابعة له.

جاء ذلك بعد يومين من اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد والتي تحولت إلى عنف.