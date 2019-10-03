لمواجهة التهديدات الإيرانية… نتنياهو يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية بسرعة

أجرت القناة العبرية الـ"13" مساء اليوم، الخميس، حوارا مع نتنياهو، حول تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة لبلاده، خاصة بعدما التقى ليبرمان، صباح اليوم، وافتتاح الجلسة الأولى للكنيست، اليوم.

وقال نتنياهو: علينا الإسراع بإقامة حكومة وحدة وطنية بسرعة، وعدم إهدار وقت الدولة.

ونقلت القناة العبرية عن لسان نتنياهو أن كل إنسان لديه عيون يدرك أن إيران تزداد قوة، وبأن هدفها هو محو دولة إسرائيل، ونحن مضطرون أن نأخذ هذا في الاعتبار.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي:

نقف أمام قرارات صعبة ومصيرية وعلينا الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية بسرعة، لمواجهة التهديدات الإيرانية.

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وفي السياق ذاته، قال رئيس الدولة الإسرائيلية، رؤوبين ريفلين، إن هناك حاجة اقتصادية أمنية تلزم جميع الأطراف بالعمل على إقامة حكومة وحدة وطنية.

وأشار ريفلين إلى أن مسألة إقامة حكومة وحدة وطنية كهذه لا تعتبر أمنية اجتماعية فحسب، بل هي حاجة ملحة؛ بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وجاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي في سياق خطابه في المراسم الافتتاحية للكنيست الـ 22، صباح اليوم، الخميس.

وأوضح رؤبين ريفلين أن نتائج الانتخابات الأخيرة للكنيست هي إصدار بطاقة حمراء من قبل الناخبين إلى ممثليهم ضد الشعبوية وضد الطريقة السياسية المتبعة.