رئيس وزراء العراق: نسعى للتواصل مع المحتجين للنظر في مطالبهم

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ونقلت
أنباء "الأناضول" التركية بيانا عن مكتب عبد المهدي، قال فيه إن رئيس وزراء العراق أكد أن الحكومة تسعى للتواصل مع المحتجين للنظر في مطالبهم.
#عاجل | رئيس وزراء #العراق "يسعى للتواصل" مع المحتجين للنظر في مطالبهم (بيان لمكتبه)— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 3, 2019
يأتي ذلك في الوقت، الذي قال فيه متحدث أممي للصحفيين، إن مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى العراق، تعقد حاليا مشاورات مع المتظاهرين والحكومة بغرض التهدئة.
وقال المتحدث الأممي إن غوتيريش يأمل في التهدئة وتجنب استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العراقيين.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.
© AP Photo / Hadi Mizban
أتي ذلك، بعدما قالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.
وأضافت المصادر، لوكالة "رويترز"، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة".
من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، تجدد إطلاق النار ببغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين. سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.
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