بالفيديو... تفاصيل اجتماع السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

جاء ذلك عقب قيام السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر، وفقا لما نشره موقع "بوابة الأهرام".

وفور وصول الرئيس السيسي، إلى قبر الجندي المجهول، استقبله الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

Advertisements

وتوجه الرئيس السيسي، عقب الاجتماع إلى منطقة القبة، حيث زار قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ووضع إكليلا من الزهور، "وقرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، وصافح أفراد أسرة الزعيم الراحل".

وترأس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.