دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

في ظل استمرار الخسائر، تبحث أوبر عن مصادر دخل جديدة وهذا ما دفعها لدخول سوق جديد وهو العمل والتوظيف عبر إطلاق تطبيق جديد يدعى Uber Works.

بدأت أوبر منذ عام تقريباً التحضير لهذه الخدمة والآن أصبحت جاهزة للإطلاق التجريبي على نطاق ضيق.

تعمل الخدمة على الربط ما بين أصحاب العمل، والموظفين العاملين الراغبين بإيجاد فرص توظيف محدودة أو صغيرة وذلك حسب الأوقات التي تلائمهم وخبراتهم.

Uber Works تطبيق للعمل الحر حيث يمكن لمن يرغب بالحصول على فرصة عمل أن يتعرف على كل المعلومات المتاحة حول الوظائف مثل موقع العمل والمهارات المطلوبة وساعات العمل والرواتب التي يدفعونها عن كل يوم عمل أو وردية عمل جزئية.

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حالياً التطبيق متاح فقط في شيكاغو وتعتزم أوبر إطلاقه رسمياً لاحقاً في المزيد من الولايات ولا معلومات عن موعد إتاحته دولياً.

يذكر أن أوبر لديها عدة تطبيقات في مجالات خارج النقل التشاركي كالطعام والدراجات.

التدوينة أوبر تطلق تطبيق التوظيف والعمل Uber Works ظهرت أولاً على عالم التقنية.