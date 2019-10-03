شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تعلن إحباط مخطط ارهابى بولاية المهدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة التونسية من ضبط شخص كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية بولاية المهدية.

وذكرت وزارة الداخلية - فى بيان اليوم الخميس أن الشخص المعتقل اعترف بأنه كان يسعى إلى تنفيذ عملية إرهابية بواسطة عبوة ناسفة يتم التحكم بها عن بعد، فيما تم مصادرة معدات إلكترونية كانت بحوزته أعدت للغرض.

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وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الشخص المعتقل كان على تواصل مع عدد من العناصر الإرهابية بالخارج.