شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البيئة الكويتية تؤكد سلامة مياه الشرب فى محطة العديلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الھیئة العامة للبیئة الكویتیة الیوم الخمیس "سلامة میاه الشرب فى محطة العدیلیة" مبینة ان ما یتم تداولھا عن رصد تلوث مستمر فى تلك المحطة "عار عن الصحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضحت أن ما ذكرته احدى الصحف الالكترونیة استنادا الى موقع البوابة البیئیة الرسمیة (بیئتنا) بشأن نتائج التلوث یعود الى عام 1984 إذ ارتفع آنذاك معدل جودة المیاه بنسبة 002ر0 مليجرام للتر ما أدى إلى تغیر جودة المیاه.

Advertisements

وأفادت بأن جودة المیاه منذ ذلك الحین مطابقة للمعاییر الدولیة مشیرة الى المكانة المتقدمة التى تشغلھا الكویت فى ھذا الصدد بحسب احصائیات (2017-2018).