شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليمنى خلال احتفالات السفارة بأعياد الثورة: لن ننسى مواقف مصر الأخوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت سفارة اليمن بالقاهرة، بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر بمشاركة لفيف من أبناء الجالية اليمنية والسياسيين، وأعضاء البعثة الدبلوماسية لليمن وعدد من مناضلى الثورة ومسئولى الدولة والشخصيات العامة.

ونقل الدكتور محمد مارم سفير اليمن بالقاهرة، خلال الفعالية، تحيات الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لأعضاء البعثة الدبلوماسية وأبناء الجالية اليمنية فى مصر بهذه المناسبة .

وأكد مارم أن احتفالات أعياد الثورات اليمنية الخالدة تأتي في ظل الظروف الصعبة التى تعيشها اليمن جراء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الدولة ومؤسساتها، وما يقوم به المجلس الانتقالي من عبث بأمن الوطن والمواطنين فى بعض محافظات الوطن، مؤكداً أن الشعب اليمنى الذى انتفض فى وجه الإمامة والاستعمار سيقف فى وجه كل المشروعات الصغيرة التى تهدف إلى تعطيل مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة .



جانب من الحضور

وأضاف مارم: نحتفل اليوم بالعيد السابع والخمسين لثورة سبتمبر والعيد السادس والخمسين لثورة أكتوبر فى مصر العروبة التى كانت الداعم الأول لثوراتنا ولا ننسى مواقفها الأخوية معنا ونحن نحتفل اليوم دماء الشهداء المصريين التى اختلطت بدماء أشقاءهم اليمنيين لتروى تراب اليمن الطاهر وتوقد شعلة الثورة والجمهورية إلى الأبد.

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وثمن مارم ما تقدمه مصر من رعاية كريمة لأبناء الجالية اليمنية ودعمها المستمر للشرعية الدستورية في بلادنا وموقفها الثابت والدائم من قضية استعادة الدولة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة أراضيه .





من جانب آخر، تحدث عضو تنظيم الضباط الأحرار وأحد أبرز مناضلى ثورة سبتمبر اللواء أحمد قرحش عن ذكريات الثورة المجيدة وارتباط ثورتى سبتمبر وأكتوبر ببعضهما البعض وصولاً إلى تحقيق الوحدة اليمنية المباركة فى الثانى والعشرين من مايو 1990.





وأكد قرحش أن بلادنا تعيش مفترق صعب، وعلى كافة أبناء الشعب اليمنى بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية الالتفاف حول شرعية الدولة ومؤسساتها بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى حتى استعادة الدولة ومؤسساتها وحماية الثورة والجمهورية والوحدة من المتربصين بها والحالمين بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.