شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق بسبب الظروف الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة خارجية مملكة البحرين، المواطنين الكرام إلى عدم السفر لجمهورية العراق فى الوقت الراهن، نظرا للظروف الأمنية التى يمر بها العراق، بحسب وكالة "بنا".

كما تدعو كافة المواطنين المتواجدين فى جمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وتوخى اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.